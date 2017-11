Set-Up'65 laat zich verrassen door hekkensluiter

Set-Up startte in de tweede set met Inge Molendijk als spelverdeelster in plaats van Von Piekartz, maar ook nu keek de thuisploeg al snel tegen een achterstand aan (0-3). Abchir nam opnieuw een vroege time-out, maar veel hielp het niet. Weert liep uit naar 2-9. Het lukte de thuisploeg nog wel het gat met de bezoekers kleiner te maken, maar iedere keer dat Set-Up echt dichtbij kwam lukte het de hekkensluiter om een serie van een aantal punten neer te zetten. Weert greep daardoor ook de tweede set, 20-25.

Met Merle Baasdam en Marleen van Benthem binnen de lijnen ging Set-Up in set drie op jacht naar eerherstel. Het lukte de thuisploeg echter onvoldoende om een vuist te maken. Weert verdedigde bovendien sterk en liep ook nu uit. Met een 17-12 voorsprong leken de bezoekers op rozen te zitten, maar op de opslag van Daphne Giesselink en een aantal scores van Van Benthem kwam Set-Up bij 17-17 op gelijke hoogte. Beide teams bleven in elkaars spoor, maar het was de thuisploeg die bij 24-23 op setpunt kwam. Shanlee McLennan serveerde voor de set, maar mikte de bal buiten de lijnen. Van Bentem bracht Set-Up opnieuw op setpunt, waarna Marianne het Lam-Scholten het winnende punt blokkeerde, 26-24.

Dat het bij die ene gewonnen set bleef, had Set-Up aan zichzelf te wijten. De Ootmarsumse vrouwen maakten in de beginfase van de vierde set veel servefouten en hielpen Weert daarmee in het zadel. Illustratief was dat Abchir bij 8-13 al door zijn time-outs heen was. Set-Up sloot de vierde set uiteindelijk af met 20-25 verlies.