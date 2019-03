Set-Up’65 legt ook FAST over de knie in eigen huis

De Ootmarsumse vrouwen begonnen de kampioenspoule met vier thuiswedstrijd en wilden in die serie zoveel mogelijk vertrouwen tanken voor de rest van de play-offs. Daar Set-Up met vlag en wimpel voor geslaagd. Want na Eurosped, Zwolle en Sneek moest ook FAST eraan geloven in sporthal De Schalm.

Na een 25-20 zege in de eerste set, bracht FAST in set twee via 23-25 de stand weer in evenwicht. Meer dan die ene set gaf Set-Up echter niet weg. In de derde en vierde set kwam de thuisploeg amper nog in de problemen en via 25-17 en 25-15 werd de winst veiliggesteld.