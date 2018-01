Set-Up'65 lijdt pijnlijke thuisnederlaag tegen Zwolle

volleybalOOTMARSUM - Springendal Set-Up'65 is 2018 begonnen met een nederlaag. De ploeg van trainer Brahim Abchir boog in eigen huis met 3-1 voor provinciegenoot Regio Zwolle Volleybal.

De Overijsselse derby betekende voor verschillende speelsters van Set-Up een weerzien met hun oude club. Zo hebben Annelin Pasveer, Marianne Het Lam-Scholten en Kiki von Piekartz een verleden bij Zwolle. Het Lam-Scholten ontpopte zich in de openingsfase direct tot een plaag voor haar oude club, door met een paar goede blokkeeracties Set-Up aan een voorsprong te helpen.

Tot halverwege de set lukte het de thuisploeg om Zwolle een paar punten voor te blijven, maar toen Iris Reinders aan opslag kwam bij de bezoekers kantelden de verhoudingen. De passing werd slordiger en van 17-14 ging het naar 17-22. Daarmee legde Zwolle de basis voor de uiteindelijke 21-25 setwinst.

De thuisploeg leek zich in de tweede set te revancheren. Na een gelijkopgaande beginfase met een aantal spannende rally's sloeg Set-Up een gaatje van drie punten. Tot 19-16 hield die marge stand, maar in de eindfase van de set zag de thuisploeg opnieuw de kansen slinken. Nu was het Ester de Vries die de thuisploeg in de problemen bracht met haar opslag en sterke aanvallende spel. Door Jopke Schutte in te brengen voor de opslag hoopte Set-Up nog iets te kunnen forceren, maar na twee servebeurten nam Zwolle het initiatief weer over en won het de set met 22-25.

Ommekeer

Set-Up had nog één kans om zich terug in de wedstrijd te knokken, maar zag Zwolle in de derde set, mede dankzij twee aces van De Vries, een vroege voorsprong nemen. Het noopte Abchir om bij 4-7 al een time-out te nemen. Even later voerde Set-Up een dubbele wissel door en werd een tweede time-out genomen om de zaken op de rit te krijgen, maar lange tijd leek het maar niet te lukken om terug in de wedstrijd te komen. Tot de slotfase van het duel. Daarin boog Set-Up een 18-22 achterstand, mede dankzij een aantal aces van Inge Molendijk, om in een 23-22 voorsprong. Zwolle kwam nog terug tot 23-23, daarna serveerde Marleen van Benthem de set uit in Ootmarsums voordeel.

Heel even leek het geloof in een positief resultaat teruggekeerd bij de thuisploeg, maar die hoop werd in de vierde set al snel de grond ingeboord. Van 7-7 werd het in een ommezien 7-11 voor de bezoekers. Daarmee was opnieuw een gat geslagen. Het lukte Set-Up deze keer niet om de opgelopen schade te repareren. Zwolle won de set met 20-25 en nam de drie punten mee naar de provinciehoofdstad.

