Set-Up’65 maakt geen schijn van kans tegen Sliedrecht Sport

volleybalSLIEDRECHT – De volleybalsters van Springendal Set-Up’65 hebben 2017 in mineur afgesloten. Voor de ploeg van trainer Brahim Abchir viel er op bezoek bij landskampioen Sliedrecht Sport niets te halen. De thuisploeg rekende in minder dan een uur af met de bezoekers uit Twente.

Sliedrecht Sport walste in de eerste set met 25-9 over Set-Up heen. De Ootmarsumse vrouwen leken zich daarna te herstellen en namen een 10-8 voorsprong in de tweede set. Daarna nam de thuisploeg het initiatief echter weer over. En via 25-17 en 25-12 werd het krachtsverschil tussen beide ploegen duidelijk gemaakt.

Set-Up-trainer Abchir sprak van een wedstrijd om snel te vergeten. "We hadden echt onze dag niet. Het lukte niet om de pass te brengen, dan krijg je het moeilijk. Helemaal tegen een team als Sliedrecht, dat haar verdediging en blokkering goed op orde had en met veel power in de aanval speelde."

Rust

De Ootmarumse vrouwen hebben nu enkele dagen rust. Over tien dagen hervat de ploeg de trainingen. "We zullen een andere mentaliteit moeten laten zien. De komende periode krijgen we moeilijke wedstrijden tegen Flamingo's, Peelpush en het Talentteam. Stuk voor stuk teams die onze plaats op de ranglijst willen innemen voor een plek in de play-offs."

Sliedrecht Sport – Springendal Set-Up’65 3-0