Set-Up’65 met moeite langs Talentteam

Bas Germs uit Tubbergen wint Springendalloop

19:31 HEZINGEN – Bij de zesde editie van de Springendalloop moest het deelnemersveld een zwaar parcours trotseren: de hevige regen had het grootste deel van de fraaie route door het Springendal veranderd in een modderroute. Tubbergenaar Bas Germs was de sterkste op de langste afstand over vijftien kilometer: hij scheidde zich in een vroegtijdig stadium al af met Erik Lentfert (LAAC Twente).