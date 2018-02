Set-Up’65 niet opgewassen tegen Sliedrecht Sport

Met 17-25 werd de eerste set al snel in het voordeel van Sliedrecht Sport beslist. Set-Up kon in de tweede set beter meekomen met de Zuid-Hollanders, 21-25. In de derde set maakte Sliedrecht Sport echter duidelijk waarom zij zich als nummer één voor de kampioenspoule plaatsten en Set-Up als nummer zes. Met 12-25 walsten de bezoekers over de thuisploeg heen.