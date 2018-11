Set-Up’65 nipt ten onder tegen Sliedrecht Sport

HANDBAL Handbal­thril­ler in Deurningen levert geen winnaar op

17 november DEURNINGEN - De eerste ontmoeting in de eredivisie tussen DSVD en Borhave is zaterdagavond geëindigd in een 30-30 gelijkspel. De thriller in Deurningen leverde, ondanks een enorme kans voor Borhave in de slotseconde, geen winnaar op.