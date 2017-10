Set-Up’65 ook onderuit tegen Sliedrecht Sport

volleybal Eurosped buigt in eigen huis voor Regio Zwolle Volleybal

17:37 VROOMSHOOP – De volleybalsters van Eurosped zijn er niet in geslaagd ook hun tweede thuiswedstrijd in Het Punt in Vroomshoop te winnen. De ploeg van trainer Jan Berendsen boog na vijf sets voor Regio Zwolle Volleybal.