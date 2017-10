Set-Up'65 pakt tegen Alterno eerste zege

Set-Up had het aanvankelijk lastig in de eerste set. Alterno serveerde sterk en zette de passing van de thuisploeg daarmee onder druk. De Ootmarumse vrouwen kwamen met 16-11 achter, maar rechtten daarna de rug. Dankzij een goede serveserie van Marianne het Lam-Scholten waren de bordjes bij 17-17 weer in evenwicht. Set-Up bleef daarna gemakkelijk scoren en sleepte met 25-20 de setwinst binnen.

Alterno op gelijke hoogte

Wat de eerste omgang wel duidelijk maakte, was dat beide teams weinig voor elkaar onderdeden. Dat beeld werd lang bevestigd in de tweede set. Continu was het stuivertje wisselen. Pas toen Lisanne Baak bij 17-18 aan opslag kwam voor de bezoekers, lukte het om een gaatje te slaan. Alterno liep uit naar 17-21, pas toen kon Set-Up via Jaimee Lee Morrow iets terugdoen. een punt later had Alterno de serivce alweer teruggepakt en via opslagen van Linda te Molder eindigde de set in 18-25.

De Apeldoornse vrouwen trokken het goede spel door en namen ook in de derde set het initiatief. Om het ritme van de bezoekers te doorbreken voerde Set-Up-trainer Brahim Abchir bij een 14-19 achterstand een dubbele wissel door. Kiki von Piekartz en Jorieke Bodde kwamen in het veld, Inge Molendijk en Merle Baasdam gingen. De wissel miste zijn uitwerking niet. Met name Bodde viel sterk in, maakte een paar punten, en vormde met Daphne Giesselink een prima blok.

Set-Up knokte zich terug naar 21-22, waarbij het laatste punt na een spannende rally op naam kwam van Shanlee McLennan. De Ootmarsumse vrouwen gingen door, waarna McLennan bij 24-23 voor de setwinst mocht serveren. Alterno viel nog een keer aan, maar in de tegenstoot sloeg Morrow de 25-23 tegen de grond.

Set-Up pakt de winst

Ook in de vierde set keek Set-Up enige tijd tegen een achterstand aan. Maar nadat het bij 9-9 op langszij kwam, nam de thuisploeg een voorsprong die opliep tot negen punten (22-13). Die marge was voor Alterno te gortig om nog in te lopen. Set-Up kreeg bij 24-17 het eerste matchpoint. Dat werd direct verzilverd middels een ace van Inge Molendijk.

Statistieken: