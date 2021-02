Set-Up'65 sluit reguliere seizoen af zonder overwinning

Björn Kuipers fluit Champions Lea­gue-kra­ker met oranje tintje

14 februari OLDENZAAL - Het is misschien wel het mooiste affiche in de Champions League deze week: FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain. De wedstrijdleiding is in Twentse handen. Björn Kuipers uit Oldenzaal is de scheidsrechter in Nou Camp.