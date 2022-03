Set-Up'65 strijdend onderuit bij FAST

GENNEP - Bij vlagen maakten ze het spannend, maar uiteindelijk waren de volleybalsters van Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 niet opgewassen tegen FAST. In sporthal Pica Mare in Gennep ging het team van trainer Brahim Abchir met 3-1 onderuit.

Twee dagen nadat bekend werd dat Set-Up bezig is aan zijn laatste weken als eredivisionist moest het team weer aan de bak. Van verslagenheid na het besluit was echter weinig merkbaar bij de Ootmarsumse vrouwen. Met name in de tweede en derde set toonde het team van Abchir veel strijdlust.

In de eerste set had Set-Up echter weinig in te brengen. FAST had al snel een ruime voorsprong te pakken en door drie foutservices op rij van achtereenvolgens Elyne Nijhuis, Daphne Broekhuis en Joanne Brilhuis won de thuisploeg die set met 25-18. FAST wilde daarna doordrukken, kwam in de tweede set met 7-1, 13-8 en 15-12 voor, maar Set-Up rechtte de rug en kwam via serveseries van Daphne Broekhuis en Marlies Eertman op een 19-21 voorsprong te staan. In de eindfase ging het echter mis. Na een passfout van Set-Up en een ace van FAST kwam de thuisploeg op setpunt, om vervolgens de set te beslissen.

Stuivertje wisselen

In de derde set was het lange tijd stuivertje wisselen, maar toen FAST uitliep van 16-16 naar 20-17 leek de wedstrijd gespeeld. Leek, want Set-Up knokte zich opnieuw terug. Via scores van Pien Vos, een blokpunt en een ace van Nijhuis brachten de Ootmarsumse vrouwen de stand in evenwicht. In de spannende slotfase kwam FAST bij 24-23 op matchpoint, maar Set-Up zette de stand opnieuw op gelijke hoogte. Nijhuis hielp de bezoekers vervolgens aan setpunt, waarna Eertman met een ace het winnende punt voor Set-Up noteerde.

Zo dwong de ploeg van Abchir toch nog een vierde set af. Daarin leek de energie echter verdwenen bij Set-Up, dat grossierde in fouten. Bij 11-4 had de Abchir zijn beide time-outs verbruikt, waarna FAST verder uitliep naar 20-8. Een aanval van Jorieke Bodde die in de blokkering belandde bracht de thuisploeg voor de tweede keer in de wedstrijd op matchpoint. Brilhuis scoorde nog één keer tegen voor Set-Up, maar toen ze vervolgens fout serveerde zat het duel erop.

Vrouwen, eredivisie

FAST - Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 3-1

Sets: 25-18, 25-23, 24-26, 25-12.

Scores Set-Up'65: Bodde 12, Brilhuis 12, Eertman 11, Nijhuis 6, Vos 4, D. Broekhuis 3, Lentfert 3, Vlutters 2, Sinnige 2.