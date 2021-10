Set-Up'65 toont veerkracht, maar verliest van Regio Zwolle Volleybal

OOTMARSUM - De volleybalsters van Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 zijn er niet in geslaagd hun eerste thuiswedstrijd te winnen. In sporthal De Schalm was Regio Zwolle Volleybal na vijf sets te sterk: 3-2.

De Ootmarsumse vrouwen ging er in de eerste set hard af: 13-25. Toen Zwolle vervolgens in set twee een 5-0 voorsprong nam, leek Set-Up een zware avond tegemoet te gaan. Trainer Brahim Abchir zag zich genoodzaakt tot het nemen van een vroege time-out. Het moment van rust leek zijn ploeg goed te doen, want op de serve van Elyne Nijhuis knokte de thuisploeg zich terug in de wedstrijd, om vervolgens uit te lopen naar een 13-7 voorsprong. Set-Up liet Zwolle niet meer terugkomen en wonnen de tweede set met 25-17.

Routiniers

Set-Up toonde zich strijdlustig en speelde met veel enthousiasme. De Ootmarsumse vrouwen waren vastbesloten het goede spel door te zetten in de derde set. De thuisploeg kwam nog met 2-0 voor, maar kreeg het daarna lastiger in de passing. Zwolle liep uit van 6-6 naar 6-10. Op de serve van Jorieke Bodde kwam vocht Set-Up zich nog terug naar 11-11, maar daarna namen de bezoekers andermaal afstand. Met het inbrengen van routiniers Marleen van Benthem en Martine Stevelink probeerde Abchir het tij nog te keren, maar zonder succes. Via 11-15 ging het naar 13-23. Mede dankzij twee aces van Daphne Broekhuis veerde Set-Up nog kort op, maar het setverlies kon niet voorkomen worden: 18-25.

De thuisploeg liet zich door het verlies echter niet van de wijs brengen en greep Zwolle in de vierde set andermaal bij de keel. Tekenend was dat Zwolle-coach Eric Meijer bij 17-11 al zijn beide time-outs verbruikt had. Set-Up liep uit naar 20-13, waarna Zwolle nog terugkwam tot 23-19, maar dankzij een rake klap van Van Benthem sloten de Ootmarsumse vrouwen de vierde set winnen af: 25-20.

Tiebreak

Daarmee was voor Set-Up het eerste punt van het seizoen binnen. In de jacht op een tweede punt moest ook de tiebreak gewonnen worden. Daarin kwam de thuisploeg echter, mede door een score van voormalig Set-Up-speelster Marianne het Lam, met 4-0 achter. Set-Up kwam nog terug tot 9-11, maar het bracht Zwolle niet meer aan het wankelen. De Ootmarsumse vrouwen verloren de tiebreak met 10-15.

Het verlies ten spijt, was Abchir niet ontevreden. “We kunnen alleen maar trots zijn op hoe de meiden hebben gespeeld. Het was een wereld van verschil met de wedstrijd van zondag tegen Peelpush. Vandaag speelden we veel beter. We begonnen niet goed, maar pakten het wel goed terug. We maakten het Zwolle soms erg lastig met onze serve, terwijl het bij ons in de verdediging en blokkering bij vlagen goed stond. Er zit echt potentie in dit team, maar we moeten hard blijven werken en trainen op vastigheden.”

Aanstaande zaterdag wacht voor Set-Up de volgende thuiswedstrijd. Dan is nieuwkomer Dynamo Apeldoorn te gast in sporthal De Schalm. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 - Regio Zwolle Volleybal 2-3

Sets: 13-25, 25-17, 18-25, 25-20, 10-15.