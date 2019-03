Set-Up'65 verliest en ziet Sneek op gelijke hoogte komen

volleybalSNEEK - De volleybalsters van Springendal Set-Up'65 hebben woensdagavond een dure nederlaag geleden in de kampioenspoule van de eredivisie. De Ootmarsumse formatie ging met 3-0 onderuit in en tegen Sneek.

Voor Set-Up waren de belangen in Sneek groot. Bij een overwinning zette het team van trainer Lesley de Jonge een grote stap richting de finale van de play-offs. Bij een nederlaag kon Sneek op gelijke hoogte komen met de Ootmarsumse vrouwen. Met onder meer een thuiswedstrijd tegen koploper Sliedrecht Sport en een uitduel tegen rivaal Eurosped in het verschiet was Set-Up er dus veel aan gelegen te winnen van Sneek.

De Ootmarsumse vrouwen hadden desondanks een valse start in Friesland. Het had in de eerste set amper iets in te brengen en kreeg bij 24-13 het eerste setpunt om de oren. De bezoekers maakten nog twee punten, maar vervolgens besliste Sneek de set: 25-15. Set-Up kwam ijzersterk terug en nam in de tweede set een 3-10 voorsprong. Daarna stokte het echter en kon Sneek terugkomen. Bij 12-12 was de stand daardoor weer in evenwicht. Tot 23-23 bleven beide teams in elkaars spoor. Een serve- en een passfout kosten Set-Up vervolgens de kop.

Laatste kans

Met een 2-0 achterstand op het scorebord moesten de Ootmarsumse vrouwen in de derde set vechten voor hun laatste kans. Sneek rook echter bloed en nam al snel een 6-3 voorsprong. Set-Up kwam bij 10-10 nog een keer langszij, maar daarna namen de Friezinnen andermaal het initiatief. Via 19-13 kwam de thuisploeg bij 24-19 op matchpoint. Met een aantal reddingen in de rally wist Set-Up het verlies nog even uit te stellen, maar uiteindelijk was het toch Sneek dat de bal als laatste aan de grond kreeg, 25-19.

Door het verlies heeft Sneek de ploeg van De Jonge achterhaald op de ranglijst. Beide teams staan op vijftien punten. De Friezinnen lijken in de resterende drie wedstrijden echter een iets makkelijker programma te hebben. Waar Set-Up nog speelt tegen FAST, Sliedrecht Sport en Eurosped, neemt Sneek het in de laatste drie duels op tegen Eurosped, FAST en Regio Zwolle Volleybal.

Sneek - Springendal Set-Up'65 3-0