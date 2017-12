Set-Up’65 verrast met winst op Sneek

Na nederlagen tegen achtereenvolgens Weert, Alterno en Eurosped was de overwinning een fraaie opsteker voor de ploeg van trainer Brahim Abchir. De oefenmeester zag zijn team ook voortvarend aan de wedstrijd beginnen en via 25-17 en 25-22 een 2-0 voorsprong in sets nemen.

In de derde set nam Sneek het initiatief over (16-25), waarna zich in de vierde set een spannende strijd ontspon. Beide teams gingen lange tijd gelijk op, maar in de slotfase viel het kwartje de Friese kant op (25-27). Set-Up herstelde zich echter sterk en besliste in de tiebreak via 15-11 de wedstrijd.