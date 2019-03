Set-Up'65 verslaat ook Sneek en klimt naar tweede plek

volleybalOOTMARSUM - Springendal Set-Up'65 blijft het goed doen in de kampioenspoule van de eredivisie. De Ootmarsumse volleybalsters wonnen ook hun derde wedstrijd. In sporthal De Schalm werd Sneek met 3-1 verslagen.

Zowel Set-Up als Sneek was na twee speelrondes nog zonder nederlaag in de kampioenspoule. De vraag vooraf was dus wie van beide deze woensdag een steekje zou laten vallen. De bezoekers uit Friesland begonnen goed aan het duel en haalden de eerste set met 18-25 binnen. Daarna was het Set-Up dat het initiatief overnam. Mede dankzij de sterk blokkerende Marianne het Lam-Scholten en gevaarlijke aanvallen van de zussen Oude Luttikhuis gingen de tweede en derde set naar de Ootmarsumse vrouwen. Beide keren werd het 25-19.

Set-Up leek op koers te liggen voor de derde zege in successie, maar Sneek gaf zich niet zomaar gewonnen. De Friezinnen sloegen in de vierde set al snel een gaatje. Met een 14-20 voorsprong gingen de bezoekers de slotfase van de set in. Gesteund door het fanatieke thuispubliek knokte Set-Up zich echter terug. Het werkte bij 23-24 een setpunt van Sneek weg en kreeg vervolgens bij 25-24 een kans om zelf de wedstrijd te beslissen. De Friezinnen kwamen nog één keer terug, maar toen de thuisploeg bij 26-25 andermaal op matchpoint kwam, sloeg Set-Up het winnende punt wel binnen.

Door de overwinning blijft Set-Up ongeslagen in de kampioenspoule. Het team van trainer Lesley de Jonge is inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats, met een achterstand van twee punten op koploper Sliedrecht Sport. De nummer één en twee van de kampioenspoule strijden in een best-of-fiveserie om de landstitel.

