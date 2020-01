Set-Up’65 wint van Peelpush en dankt Apollo 8

Voor Peelpush was de wedstrijd tegen Set-Up zo ongeveer de laatste kans om zicht te houden op de kampioenspoule. Op het veld was daar weinig van terug te zien. De thuisploeg grossierde in fouten. Set-Up speelde zelf een stuk zuiverder en profiteerde optimaal. Met 25-20, 25-20 en 25-21 kwamen de Ootmarsumse vrouwen eigenlijk geen moment in gevaar.

Nu Peelpush is weggevallen in de strijd om de play-offs is FAST de enige overgebleven concurrent van Set-Up. Het team van trainer Tom Engbers kreeg in dat opzicht de helpende hand toegestoken van streekgenoot Apollo 8. Dat won zondagmiddag met 3-2 van FAST en zorgde ervoor dat Set-Up twee punten uitliep.

Overigens had dat nog een punt meer kunnen zijn. Apollo kwam in Gennep met 2-0 voor, maar liet daarna onbewust de teugels vieren. FAST kon daardoor terugkomen tot 2-2, maar in de tiebreak trokken de Bornse vrouwen alsnog de winst over de streep.

Apollo staat na de overwinning stevig op de derde plek en is al zeker van de kampioenspoule. De eerste zes teams van de ranglijst plaatsen zich voor die play-offs. Set-Up is momenteel de nummer zes op de ranglijst met een voorsprong van drie punten op nummer zeven FAST. De Limburgse formatie heeft echter nog een wedstrijd tegoed. Set-Up en FAST treffen elkaar bovendien tijdens de laatste speelronde.

Uitslagen