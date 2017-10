Set-Up loot Peelpush, Eurosped naar Huizen, Webton tegen EVV

Eurosped heeft een loting die op papier eenvoudiger is. De meiden van trainer Jan Berendsen nemen het in een uitwedstrijd op tegen Prima Donna Kaas Huizen. De topdivisionist plaatste zich voor de achtste finale door in de voorgaande ronde als eerste te eindigen in een poule met Taurus en Woerden. Net als Set-Up is Eurosped als eredivisionist pas in de achtste finale ingestroomd.