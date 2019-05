Sherida Spitse verlengt contract bij Noorse club

Spitse is blij met haar contractverlenging: ,,Ik zit op mijn plek in Noorwegen en dat geldt ook voor mijn vrouw en zoon. We hebben de wens om ons gezin ooit nog eens uit te breiden, dat kan ik niet even wegstoppen als andere clubs zich melden", aldus de Friezin, die onlangs ook nog in de belangstelling stond van Manchester United en in het verleden ook werd gelinkt aan clubs als Atletico Madrid, PSG en Bayern München.