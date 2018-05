Sifan Hassan niet naar FBK Games vanwege knieproblemen

Hockey­sters EHV nu wél klaar voor de overgangs­klas­se: 'Zou goed zijn voor de regio'

17:42 ENSCHEDE - Even dreigden de play-offs voor promotie uit te draaien op een ramp voor de hockeysters van EHV, maar de ploeg herpakte zich knap tegen Alphen en boog een 3-0 achterstand om in een 4-3 overwinning. Zaterdag wacht de return in Enschede. Uiteindelijke inzet: promotie naar de overgangsklasse. „Het zou een ideaal scenario zijn."