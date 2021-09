Silke Tulk mag eindelijk weer klootschieten: ‘Het blijft een prachtige sport’

Het woord ‘eindelijk’ valt vaak tijdens het gesprek. Nog een paar nachtjes slapen, dan mag Silke Tulk eindelijk weer een wedstrijd klootschieten. En meteen een zeer speciale. De 31-jarige Albergse stapt donderdag op het vliegtuig naar Ierland om komend weekeinde in Cork mee te doen aan de King and Queen of the Roads. „Wij noemen die wedstrijd het Wimbledon van het klootschieten”, zegt Tulk die in haar carrière eigenlijk alles won wat er te winnen viel. Vier keer kroonde ze zich al tot Queen of the Roads. Komend weekeinde gaat ze voor nummer vijf. „De wedstrijd is wel anders dan normaal. Eerder had je eerst een halve finale, nu staan we meteen met z’n drieën (Tulk, Kelly Mallon uit Noord-Ierland en Martina Goldenstein uit Duitsland, red.) in de finale. Ik grapte al dat ik dus sowieso het podium haal. Maar ik ga voor plek 1, hoewel ik geen idee heb waar ik op dit moment sta.”