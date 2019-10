Simpele zege vrouwen Ravijn

Het Ravijn is daardoor al bijna verzekerd van de knock out fase waarvoor zich de beste vier ploegen uit de poule van vijf plaatsen.

De Nijverdalse ploeg liet De Ham voor rust lang in de waan dat er een verrassing mogelijk was. Na de eerste periode was het slecht 5-3 in het voordeel van Het Ravijn. De Ham kwam zelfs nog terug tot 4-5, maar vanaf dat moment schakelde de ploeg van trainer Jan Mensink over op een hogere versnelling. Nog voor rust liep het verschil op tot zes treffers: 4-10. Na de wisseling van kant was het helemaal eenrichtingsverkeer.