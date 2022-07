Singelloop Enschede viert 99 jaar na eerste editie zijn 25ste verjaardag en nee, dat is niet fout gerekend

ENSCHEDE – De Singelloop Enschede werd in 1923 voor het eerst gelopen. Anno 2022 voert het sportieve evenement zijn 25e verjaardag en dat is niet fout gerekend.

Enschedese voetbalclubs organiseerden in 1023 voor het eerst de Singelloop, die in estafettevorm werd gelopen. Het groeide uit tot een traditie. In 1948 werd er om verschillende redenen een punt achter gezet.

Vijftig jaar later pakte de Enschedese AtletiekClub Tion in 1998 de draad weer op, met als resultaat nu de 25ste editie. Tot 2009 werd aan de Getfertsingel bij het voormalige gebouw van Tubantia gestart. De start/finish werd later verplaatst naar het Volkspark.

Op zondag 11 september viert de Menzis Singelloop Enschede haar 25e verjaardag. De hardloopwedstrijd is uitgegroeid tot een van de grootste hardloopevenementen van Oost-Nederland waaraan duizenden mensen meedoen die worden aangemoedigd door een veelvoud van supporters die hen aanmoedigen. Het event wordt opgeluisterd met muziek, een kidszone, sportzone en food court.

Volledig scherm Eerste Singelloop 1923 © fotograaf onbekend

Inschrijven kan tot en met zondag 4 september. Na-inschrijven is niet mogelijk. De inschrijving voor de bedrijvenloop die aan de Singelloop is gekoppeld, sluit op 2 september.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan de Rabobank Kidsrun. Zij rennen een afstand van ongeveer 1 km. Inschrijven kan via de deelnemende Enschedese scholen of via de website van de Singelloop.

Elk jaar wordt een goed doel aan de Singelloop gekoppeld. Dit keer is dat het aanplanten van een nieuw bos: het Singelloop-bos. Deelnemers kunnen een sponsorbijdrage leveren. Het bos wordt in het najaar in Boekelo aangeplant.