Singelloop in Enschede gaat door, wél enkele aanpassingen

Er hadden zich in totaal 450 hardlopers voor de dubbele Singelloop ingeschreven. „Een aantal van hen gaf de afgelopen dagen al aan dat ze zondag toch liever de 5 Engelse Mijl wilden lopen. Daarvan hadden we al gezegd dat dat geen probleem was. Die mogelijkheid hebben we ook gecommuniceerd.”

Aanpassing

Voor de overige onderdelen van de Singelloop gelden aangepaste snelheden. Oftewel: een lager tempo. Deelnemers krijgen persoonlijk bericht over wat dit voor hen betekent. „Op deze manier denken we dat we er een verantwoord loopfeest van kunnen maken”, zegt Woesthuis. Vrijdag gaf hij al aan dat de organisatie verschillende scenario’s achter de hand hield in verband met de hoge temperaturen en de felle zon. „We zijn deze zaterdag in het Volkspark geweest, op tijden waarop zondag gestart en gefinisht wordt. Om te meten én te ervaren hoe het is qua temperatuur en omstandigheden. In overleg met de veiligheidsregio en de medische diensten zijn we tot de conclusie gekomen dat we wel enkele aanpassingen moeten doen”, zegt Woesthuis.