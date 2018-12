Slecht begin nekt DSVD

‘We kwamen direct op een 0-4 achterstand te staan’, keek Ten Hove na de wedstrijd terug. ‘Daarna hebben we het wel heel redelijk opgepakt, maar in de slotfase van de eerste helft liep V&L verder uit naar een 12-20 ruststand.’

Na de pauze speelde DSVD een prima wedstrijd. Cijfermatig gezien won DSVD zelfs de tweede helft, maar de wedstrijd ging uiteindelijk verloren. ‘Onze dekking stond met name in de tweede helft voortreffelijk’, keek Ten Hove op de tweede helft terug. ‘Toch hebben we de opgelopen schade uit de eerste helft niet meer kunnen repareren.’