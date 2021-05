Slechts een zege Tex Town Tigers bij Roef

SOFTBAL - MOERGESTEL - Door een puntendeling bij Roef is Tex Town Tigers de koppositie in de hoofdklasse kwijtgeraakt. De Tigers wonnen het eerste duel met 12-1, maar gingen in de tweede wedstrijd in Moergestel met 1-0 onderuit. De andere koplopers, Olympia en Sparks, wonnen wel hun beide wedstrijden.

Zoals tot nu toe alle wedstrijden in het prille seizoen begon Tex Town Tigers in de eerste wedstrijd overtuigend aan slag. In de eerste inning werden meteen drie punten op het bord gezet. Verdedigend moest de Enschedese formatie ook meteen vol aan de bak. Roef scoorde in de gelijkmakende eerste slagbeurt ook, mede door een driehonkslag van voormalig TTT’er Isa Los. Maar met twee strike-outs op rij kon de startende werpster Ginger de Weert erger voorkomen.

Volledige controle

De Weert had in het vervolg van het duel volledige controle en dat gaf de slagploeg van Tex Town Tigers meteen vleugels. De honkslagen vlogen naar alle kanten op sportpark Stokeind in Moergestel en TTT scoorde met de regelmaat van de klok. Bij 12-1 na vier slagbeurten was de lijdensweg van Roef teneinde vanwege de mercy rule.

Nadine Marinus zorgde voor de beste slagprestaties met twee honkslagen uit evenveel pogingen. Daarop werden drie punten gescoord. Britt Vonk, Daniëlle ten Donkelaar en Shaneequa Kock sloegen twee punten binnen.

Maar vier honkslagen

Hoe anders ging het inde tweede wedstrijd waarin de Enschedese ploeg maar geen vat kreeg op het werpen van Marjolein Merkx. Slechts vier honkslagen produceerde de Enschedese ploeg in zeven slagbeurten en maar twee keer kwam een speelster van TTT in scoringspositie. Tess Remmers was in de laatste inning nog het dichtst bij een punt. Zij ging echter uit op de thuisplaat en dat was meteen de derde nul en einde wedstrijd.