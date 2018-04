Sleiderink wint in Geesteren met hengst Don Diego

volleybal Eurosped trekt opnieuw aan langste eind in Twentse derby tegen Set-Up’65

15 april VROOMSHOOP – De Twentse volleybalderby in de eredivisie is opnieuw gewonnen door Eurosped. De Vroomshoopse formatie was zondagmiddag voor de vijfde keer dit seizoen te sterk voor Springendal Set-Up’65: 3-1.