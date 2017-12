Smeets speelt WK handbal op bekend terrein

ENSCHEDE – De Nederlandse handbalsters spelen op zaterdag 2 december hun eerste groepswedstrijd op het WK. Gastland van het toernooi is Duitsland, het land waar international Martine Smeets (Geesteren) al vijf seizoenen in de Bundesliga speelt.

Voor Martine Smeets wordt het WK in Duitsland haar tweede mondiale kampioenschap. De 27-jarige Twentse linkerhoekspeelster maakte haar WK-debuut twee jaar geleden, toen Oranje de verrassende finalist was in Denemarken. Onder de leiding van bondscoach Henk Groener verloor Nederland die wedstrijd, Noorwegen was met 31-23 te sterk voor Oranje.

Het was sowieso voor Smeets een bijzonder WK, want ze verliet het toernooi aanvankelijk vroegtijding met een hamstringblessure. Nadat ze daarvan wonderbaarlijk snel hersteld was, sloot de Twentse zich weer aan bij de selectie voor de finale. De zilveren medaille was een historische prestatie voor Oranje, dat daarvoor niet verder was gekomen dan een vijfde plaats op een WK.

Stevo

Smeets begon haar handbalcarrière bij Stevo in Geesteren op vijfjarige leeftijd. Twaalf jaar later vertrok naar naar E&O in Emmen, dat ze in 2008 weer inruilde voor de Nederlandse topploeg Dalfsen. Daar ontwikkelde Smeets zich tot een international. In de vijf jaar bij Dalfsen won Smeets tweemaal de nationale handbalbeker en veroverde ze driemaal het Nederlands kampioenschap. Wat volgde was een transfer naar de Duitse topformatie Thüringer HC in Erfurt.

SG BBM Bietigheim

In de voormalige Oost-Duitse stad beleefde Smeets twee moeizame seizoen bij de regerend nationaal kampioen. De transfer naar Bietigheim-Bissingen bracht haar meer geluk. In het provinciestadje onder de rook van Stuttgart leefde de Twentse internationale bij de ploeg SG BBM Bietigheim weer helemaal op. Hoogtepunt was het tweede seizoen, waarin de formatie ongeslagen Duits kampioen werd en de finale van de EHF-Cup tegen Rostov-Don verloor. Dit seizoen maakte de ploeg haar opwachting in de Champions League en heeft Smeets al aantal wedstrijden op het hoogste clubniveau achter de rug.

Volledig scherm Ludwigsburg, Deutschland 14. Oktober 2017: Martine Smeets CL - 17/18 - SG BBM Bietigheim vs. Metz Handball © Marco Wolf

Olympische Spelen

In de tussentijd deed Smeets met Oranje aan de Olympische Spelen, waar in Rio een knappe vierde plaats werd gehaald. Tegen Noorwegen werd de strijd om brons verloren van de regerend wereldkampioen: 36-26. Tegenover het verdriet stond de trots: de handbalsters hadden voor het eerst deelgenomen aan de Spelen en het geschopt tot de troostfinale.

In Brazilië liep Smeets een knieblessure op, waardoor ze later dat jaar niet kon meedoen aan het Europees kampioenschap in Zweden. Zonder de Twentse speelster was Oranje, onder aanvoering van de nieuwe bondscoach Helle Thomsen, heel dicht bij de eerste grote internationale hoofdprijs. Opnieuw was het Noorwegen dat dwars lag, al was het verschil ditmaal nipt: 30-29. Tot overmaat van ramp gaf Thomsen vervolgens een aantal wedstrijden de voorkeur aan een andere speelster op de linkerhoekpositie van Smeets. Dankzij haar goede spelprestaties bij SG BBM Bietigheim speelde Smeets zich toch weer in beeld bij Thomsen, die haar opnam in de definitieve WK-selectie.

Behalve Smeets doet ook Lynn Knippenborg uit Zieuwent mee aan het WK. De Achterhoekse speelster werd als laatste toegevoegd aan de WK-selectie. Knippenborg handbalt ook de in Duitse Bundesliga, dat doet ze bij Buxtehuder SV. Ook Smeets ploeggenote Charris Rozemalen werd aan Oranje toegevoegd. Rozemalen debuteert op het WK.

Volledig scherm 26-11-2017 HANDBAL:TEAM:PAPENDAL Teamfoto Nederlands Dames Handbalteam voor WK 2017 in Duitsland Nycke Groot, Jasmina Jankovic, Lynn Knippenborg, Debbie Bont, Charris Rozemalen, Yvette Broch, Danick Snelder, Kelly Dulfer, Jessy Kramer, Angela Malestein, Laura van der Heijden, Lois Abbingh, Estavana Polman, Angela Steenbakkers, Martine Smeets en Tess Wester © Henk Seppen

Programma groepsfase

Het programma van de groepsfase van Oranje

Zaterdag 2 december Nederland-Zuid-Korea, 18.00 uur

Zondag 3 december China-Nederland, 18.00 uur

Dinsdag 5 december Nederland-Kameroen, 15.30 uur|

Woensdag 6 december Servië-Nederland, 15.30 uur

Vrijdag 8 december Nederland-Duitsland 18.00 uur

Alle wedstrijden worden gespeeld in Leipzig.