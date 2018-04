Smienk en Honigh nieuw trainersduo bij mannen Apollo 8

Apollo heeft een zwaar seizoen achter de rug. De Bornse mannen bivakkeerden het gehele seizoen in de onderste regionen in de eerste divisie A, wat uiteindelijk resulteerde in degradatie.

Nieuwe start

Het nieuwe trainersduo wil met Apollo een nieuwe start maken. “ Vier seizoenen geleden speelden we nog in de topdivisie. Nu we komend seizoen in de tweede divisie uitkomen is het een mooie kans om een nieuwe frisse start te maken. We beginnen opnieuw en investeren in de jeugd, zij hebben de toekomst”, zegt Smienk. “We willen met onze heren herkenbaar en enthousiast volleybal spelen, waarvoor publiek uit Borne en omstreken naar onze prachtige accommodatie komt. Ik kijk er enorm naar uit om hier een bijdrage aan te leveren”, vult Honigh aan.