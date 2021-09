Sneller dan de wereldkampioen? Racen tegen Porsche Supercup-coureur Larry ten Voorde

Wrang einde van wegcarriè­re wielren­ster Kirsten Wild na positief coronage­val in ploeg

28 augustus Aan de imposante wegcarrière van Kirsten Wild is zaterdag een vroegtijdig en wrang einde gekomen. De geboren Almelose wielrenster ging niet meer van start in de Simac Ladies Tour na een positief coronageval in haar Duitse ploeg.