Socials | Hoogma terug, Ramos in rood, Aitor geeft het voorbeeld en Shanice gaat survivallen

Deze 6 Tukkers spelen komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie

11:20 De clubs in de Keuken Kampioen Divisie beginnen vrijdag aan het nieuwe seizoen. FC Twente kroonde zich vorig jaar tot kampioen van de eerste divisie, maar ook zonder de Enschedese club is de regio met een aantal spelers vertegenwoordigd op het tweede niveau. Zes spelers van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie werden geboren in Twente.