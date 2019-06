Socials | Vaderdag, Concert, Ramos, All Stars

CSI Twente Markeloër Greve opnieuw in ijzersterk Nederlands team voor CSI Twente

17 juni GEESTEREN - Bondscoach Rob Ehrens heeft een ijzersterk team geformeerd voor de landenwedstrijd van het CSI Twente in Geesteren komende zondag. Voor de tweede achtereenvolgende week is de Twentse topper Willem Greve uit Markelo van de partij. Het team bestaat verder uit Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten en Marc Houtzager, terwijl de voor geboren Tukker Jos Lansink rijdende Frank Schuttert reserve is.