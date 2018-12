Socials | Vliegende keep, bijzondere tattoo en een verkleedfeestje

Oldenzaler Kuipers fluit Champions Lea­gue-du­el tussen Sjachtar Donetsk en Olympique Lyon

10 december Scheidsrechter Bjorn Kuipers uit Oldenzaal leidt woensdag in de Champions League het duel tussen Sjachtar Donetsk en Olympique Lyon. Deze wedstrijd in groep F wordt gespeeld in het Olympisch Stadion in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Beide clubs maken nog kans op een plek in de achtste finales.