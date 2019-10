Socials | Voetballiefde bij Fledderus, liefde bij Pleguezuelo en Monteiro ver van huis

Eerste nationale titel voor motorracer Maik Duin (13) uit Rijssen

7 oktober ASSEN/ RIJSSEN - De 13-jarige motorcoureur Maik Duin veroverde zondag de nationale titel in de open 125cc klase van de Nederlandse Kampioenschappen Junior Moto Racing. Op de Junior Track van het TT-circuit in Assen had de jeugdige Rijssenaar voldoende aan twee vierde plaatsen in het dagklassement.