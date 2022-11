Softbal: drie internationals verlaten Tex Town Tigers, club zoekt versterking in het buitenland

Uitslagen en verslagen handbal: nederlagen voor ZVBB’21 en De Tukkers, zege voor Bentelo

Handbal - ZVBB'21 verloor zaterdagavond op bezoek bij de koploper in de eerste divisie. Het tweede team van VOC Amsterdam won met 33-19. De Tukkers verloor in eigen huis van MHV’81 (25-30). In de tweede divisie won Bentelo overtuigend van Handbal Aalsmeer (30-22), terwijl Olympia er niet aan te pas kwam bij het tweede team van DSVD (31-15).

