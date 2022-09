Softbal: dubbele nederlaag Tex Town Tigers bij concurrent Olympia

Tex Town Tigers had zich kunnen verzekeren van de eerste plek in de hoofdklasse tijdens de reguliere competitie. Daarvoor was een dubbele overwinning bij concurrent Olympia noodzakelijk. De Enschedese ploeg verloor echter beide wedstrijden (6-5 en 5-2) en zag de voorsprong op Olympia slinken tot twee punten. Beide ploegen hebben zich al geplaatst voor de Holland Series om de nationale titel. Wie als eerste eindigt heeft thuisvoordeel.

Tex Town Tigers had Olympia in alle vier voorgaande wedstrijden dit seizoen verslagen en in de eerste wedstrijd in Haarlem leek een nieuwe Enschedese zege in de maak. TTT leidde vanaf de eerste slagbeurt, liep uit naar een 5-1 voorsprong, maar zag Olympia in de laatste inning toch nog langszij komen: 6-5. „Dat mag niet gebeuren”, baalde TTT-coach Rob Hassink. „We waren niet scherp genoeg, gingen te veel mee in het tempo van Olympia en maakten te veel kleine foutjes.”

Ongelukkig

In de tweede wedstrijd kwam Tex Town Tigers er eigenlijk niet aan te pas. Olympia kwam snel op voorsprong en de Enschedese formatie kwam nooit meer echt in de buurt. „Die wedstrijd speelden we wat ongelukkig. De ballen van Olympia gingen er vaak net langs, die van ons waren vaak precies in de handschoen van de tegenstander”, had Hassink gezien.

„We hebben wel eens beter gespeeld”, concludeerde de coach na pas de tweede dubbele nederlaag dit seizoen. De eerste keer was in de eerste speelronde tegen Neptunus. „Maar ik ben blij dat we nu een off-day hebben gehad en niet tijdens de Holland Series.” Die beginnen over drie weken. Zo lang heeft TTT om de selectie weer op peil te krijgen. Naast de al langer geblesseerde Lindsey Meadows ontbraken tegen Olympia ook Nadine Marinus en Katharina Szalay en viel Lisa Brink uit na een bal op haar knie. Het optreden van de nog altijd niet fitte Shaneequa Kock bleef beperkt tot een paar slagbeurten.

Rentree Myrthe Smid

Het noopte Hassink tegen Olympia de al gestopte Myrthe Smid op te trommelen. In de Holland Series sluit Aafje van Baal nog aan. Ook Van Baal had al afscheid genomen van de hoofdmacht.