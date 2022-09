Softbal: laatste wedstrijden Tex Town Tigers vallen in het water, strijd om landstitel week uitgesteld

Uitslagen en verslagen volleybal: Bekertoer­nooi zit erop voor Gemini en Longa’59

Het bekertoernooi zit er na één ronde op voor de volleybalsters van Kerkemeijer Gemini en Seesing Flex Longa’59. In een driekamp in Hoogeveen moest Gemini haar meerdere erkennen in Olhaco en WSV (twee keer 3-0). Longa’59 won in Barneveld van Volco, maar ging met dezelfde cijfers onderuit tegen SSS.

