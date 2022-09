Softbal: Tex Town Tigers bijna zeker van thuisvoordeel in strijd om nationale titel

Tex Town Tigers is nog een overwinning verwijderd van de eerste plaats in de hoofdklasse. Die plek geeft thuisvoordeel in de Holland Series om de landstitel. De zege moet dan zondag 25 september worden behaald in de dubbele uitwedstrijd bij meervoudig landskampioen Sparks.

TTT heeft twee punten achterstand op Olympia, dat inmiddels is uitgespeeld in de reguliere competitie. Die marge bleef in stand doordat Tex Town Tigers én Olympia zaterdag hun wedstrijden wonnen. Olympia versloeg Neptunus twee keer, de Tigers zetten in Enschede hekkensluiter Amsterdam Pirates twee keer aan de kant: 9-6 en 16-1.

Overtuigend begin

Zo lastig als de omstandigheden waren op een regenachtig sportpark De Kroedkotten, zo lastig had TTT het in de eerste wedstrijd tegen de ploeg uit de hoofdstad. De start was nog overtuigend met een 4-0 voorsprong na de eerste slagbeurt, maar na de eerste helft van de vijfde inning stond er 5-5 op het scorebord.

„We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt”, meende coach Rob Hassink. „We maakten defensief vijf fouten, waren slordig bij het honklopen en daar maakten de Pirates goed gebruik van.” TTT herpakte zich in de gelijkmakende vijfde slagbeurt en legde daarin met twee punten de basis voor de 9-6 zege. „Als je slechte wedstrijden wint, doet je het gewoon goed”, was Hassink wel blij met de zege.

Alternatief op tweede honk

Het tweede duel werd door een stevige regenbui lange tijd onderbroken, de effectieve speeltijd was echter ultra kort. Na drie slagbeurten was het 16-1 en had TTT de buit binnen. Een opvallende rol was er in dat tweede duel voor Lisa van Raemdonck. De Belgische is veelal wisselspeler bij TTT, maar Hassink plaatste haar in die wedstrijd op het tweede honk.

De vaste tweede honkvrouw Lizzie Clarijs kan ook als werpster worden ingezet en Hassink verwacht dat het in de Holland Series ook nodig zal zijn. De andere gegadigden voor het tweede honk, Shaneequa Kock en Mirthe Smid zijn tijdens de strijd om de landstitel nier beschikbaar dus koos Hassink voor de optie Van Raemdonck. „Ze heeft daar in het verleden wel vaker gespeeld en ze heeft het ook nu goed gedaan.”

Gekortwiekt richting Series

Inmiddels is ook bekend dat Katharina Szalay in het eerste weekend van de Holland Series niet beschikbaar is wegens play-off verplichtingen in haar vaderland Duitsland. Lindsey Meadows (hersenschudding) en Nadine Marinus (zwanger) komen de hele series niet in actie. De strijd om de landstitel begint zaterdag 1 oktober met twee wedstrijden bij de nummer een van de reguliere competitie. Een week later staan twee wedstrijden bij de nummer twee gepland. Indien een vijfde wedstrijd in de best-of-three noodzakelijk is, wordt dat duel zondag 9 oktober wederom bij de winnaar van de reguliere competitie gespeeld.