Softbal: Tex Town Tigers gunt Roef geen enkel punt

De twee wedstrijden op sportpark de Kroedkotten kenden een identiek verloop. TTT nam in de eerste slagbeurt een 1-0 voorsprong en stelde aan het einde van de wedstrijd met twee extra punten de zege veilig. Meest opmerkelijke was dat de Enschedese formatie geen enkele speelster van Roef over de thuisplaat liet komen.

Werpsters

Dat was in eerste instantie een verdienste van de werpsters. Lindsey Meadows en Lisa Brink gooiden voortreffelijk in het eerste duel, Zoe Gilles nam de complete twee wedstrijd voor haar rekening en hoefde daarin slechts drie honkslagen te incasseren. De overige speelsters in het veld deden de rest. TTT bleef namelijk in beide wedstrijden foutloos.

Het was de eerste dubbele shutout van de Tigers in de huidige competitie. Eerder tegen UVV en Amsterdam Pirates bleef TTT één wedstrijd zonder tegenpunt. Aanvallend was er wederom een hoofdrol voor Dinet Oosting. De catcher sloeg in de eerste wedstrijd alle punten binnen, mede door een homerun, in de tweede was ze goed voor één binnengeslagen punt.