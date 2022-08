Softbal: Tex Town Tigers knokt zich naar dubbele zege tegen Neptunus

Dankzij twee moeizame overwinningen tegen Neptunus (4-3 en 3-2) heeft Tex Tow Tigers de koppositie in de hoofdklasse verstevigd. De nummer twee van de ranglijst, Olympia, kwam niet in actie, de andere achtervolgers leverden allemaal punten in. Met 16 punten voorsprong op de nummer drie van de ranglijst kan TTT een plek in de Holland Series nauwelijks ontgaan. Daarin strijden de twee beste teams van de competitie om de landstitel.

Het Nederlandse softbal kende afgelopen week een nieuw sportief hoogtepunt met het veroveren van de elfde Europese titel. Met zes speelsters in de selectie van Oranje had TTT een groot aandeel in het succes. Maar voor de club kreeg de titel ook een wrange bijsmaak. Lizzy Clarijs en Lindsey Meadows keerden geblesseerd terug uit Spanje. Clarijs kon ondanks een rugblessure spelen tegen Neptunus, Meadows staat met een gebroken oogkas en een hersenschudding nog weken aan de kant. „Terwijl ze voor het EK juist zo goed in vorm was”, baalde TTT-coach Rob Hassink.

Andere koek

De andere Europese kampioenen Britt Vonk, Annemiek Jansen, Dinet Oosting en Laura Wissink zag Hassink mentaal en fysiek vermoeid terugkeren uit Zuid-Europa. „De vaderlandse competitie is dan andere koek, ze vallen toch in een soort gat. Gelukkig zijn we als team niet in paniek geraakt”, was de coach complimenteus na de twee benauwde overwinningen.

Want TTT moest heel diep gaan om de vier punten in Enschede te houden. Eva Voortman, de beste werpster van Nederland, die Oranje ook naar de Europese titel leidde, had veel minder moeite met de overgang naar de vaderlandse competitie en gooide ook in Enschede weer scherp en strak. In de eerste wedstrijd hadden de speelsters van TTT lange tijd geen zicht op de ballen van Voortman. „We misten aan slag de agressie”, had Hassink gezien.

Veertien strike-outs

Voortman gooide maar liefst veertien strike-outs (drie slag) in de eerste wedstrijd en maakte in de zevende slagbeurt plaats voor Annelieke Swinkels. De Tigers stonden op dat moment op een 2-0 voorsprong en leken de zege binnen te hebben. De voordelige stand voor de Enschedese formatie kwam tot stand in de vijfde inning na een driehonkslag van Michelle Schuur, een single van Katharina Szalay en twee fouten van Neptunus.

In de zesde inning liet TTT de kans lopen op een extra punt doordat de poging van Dinet Oosting een honk te stelen mislukte. Die misser kwam de thuisploeg nog bijna duur te staan. In de zevende slagbeurt van de bezoekers uit Rotterdam maakte TTT ook twee foutjes en plots was de stand gelijk: 2-2. Neptunus rook kansen op een verrassende zege, bracht snel Voortman terug als werpster, maar uitgerekend de ster van Neptunus ging in de verlenging twee keer in de fout.

Scheidsrechter onderuit

Nadat beide ploegen in de achtste inning een keer hadden gescoord, verzuimde Voortman in de negende slagbeurt een stootslag van Szalay te vangen. Vervolgens leverde ze een wilde worp af, waarmee ze thuisplaat-scheidsrechter Gerrit-Jan van der Hoeven omver kegelde, maar ook Nadine Marinus in staat stelde het winnende punt voor TTT te scoren: 4-3.

Wie gedacht had dat TTT daarmee verlost zou zijn van Voortman en de tweede wedstrijd wel even over Neptunus heen zou wandelen kwam bedrogen uit. Want ook tegen werpster Lisa Hoeverts had de Enschedese formatie het lastig. „Uiteraard is dat haar verdienste, maar in deze wedstrijd waren we niet geduldig genoeg”, meende Hassink. „Vaak sloegen we al op de eerste bal waardoor ze ook niet vermoeid raakte.”

Jansen zorgt voor ommekeer

Bij de Tigers begon Lisa Brink op de heuvel, maar het talent had het lastig en moest na drie slagbeurten plaats maken voor Danielle ten Donkelaar, die in de eerste wedstrijd Audrey Pickett al met succes had afgelost. TTT keek op dat moment tegen een 2-1 achterstand aan, die pas in de vijfde slagbeurt ongedaan werd gemaakt door een opofferingsstoot van Annemiek Jansen. Diezelfde Jansen zorgde er in de laatste inning voor dat Tess Remmers het winnende punt kon binnenlopen.

„Dit was een mentale uitdaging voor de ploeg. Daar zijn de speelsters goed mee omgegaan en dat is een compliment waard”, besloot Hassink. Zaterdag 13 augustus speelt TTT wederom thuis. Dan is Roef, de nummer drie van de ranglijst de tegenstander.