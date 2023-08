Softbal: Tex Town Tigers kweekt zelfvertrouwen voor Europese week, dubbele zege tegen Amsterdam

Winst én tweede plek Almelose Ruiterda­gen voor Saudische topruiter met zijn twee nieuwe paarden

Een opvallende winnaar dit jaar bij de Almelose Ruiterdagen. Internationaal topruiter Abdullah Al Sharbatly maakte zijn debuut in Almelo. Hij kwam deze zondagmiddag met twee paarden in actie en werd eerste én tweede in de Grote Prijs van Almelo.