Softbal: Tex Town Tigers na dubbele winst tegen Onze Gezellen steviger op kop

Tex Town Tigers kende in resultaat een prima weekend. Zelf won het thuis twee keer overtuigend van laagvlieger Onze Gezellen (9-4, 13-3), naaste belager Olympia verloor een van de twee duels tegen Roef. De voorsprong van koploper Tex Town Tigers is daardoor opgelopen tot zes punten. De eerste plek in de reguliere competitie van de hoofdklasse geeft thuisvoordeel in de Holland Series om het landskampioenschap, waarvoor de beste twee ploegen zich plaatsen.

Tegenover al dat positieve nieuws stond een geweldige domper die de Enschedese ploeg eerder deze week te verwerken kreeg. De hersenschudding waar Lindsey Meadows mee kampt herstelt niet zo voorspoedig, waardoor nu al bekend is dat de geboren Amerikaanse ook in de Holland Series, begin oktober, niet inzetbaar is.

Hard aangekomen

Dat betekent dat Tex Town Tigers haar beste werpster én een sterke slagvrouw de rest van het seizoen moet missen. „Dat is best wel hard aangekomen bij de speelsters”, aldus coach Rob Hassink. „Maar het team heeft prima gereageerd op dat slechte nieuws met twee comfortabele overwinningen.”

Tex Town Tigers was ook haar stand verplicht laagvlieger Onze Gezellen twee keer te verslaan, meende Hassink. „Dat klinkt wellicht wat arrogant, maar het moet wel even gebeuren.” De Tigers misten bovendien de zieke Nadine Marinus en ook Shaneequa Kock was allesbehalve fit en verliet in de eerste wedstrijd na haar eerste slagbeurt al het veld.

‘Iedereen nodig’

De selectie van de Enschedese ploeg is inmiddels zwaar uitgedund. Aan het begin van het seizoen kon Hassink nog bijna twee teams opstellen, in het tweede duel tegen Onze Gezellen zaten alleen nog een werpster en de niet fitte Kock op de bank. „Ik heb altijd gezegd dat we iedereen nodig hebben”, herinnerde Hassink zich uitspraken van het begin van het seizoen.

Hoewel de jonkies zoals Tess Remmers, Lisa van Raemdonck en Michelle Schuur prima speelden waren het toch vooral de internationals die Tex Town Tigers tegen Onze Gezellen kleur gaven. Laura Wissink sloeg in de eerste wedstrijd twee homeruns, Dinet Oosting in de tweede wedstrijd alleen maar dubbele honkslagen en ook Annemiek Jansen liet haar knuppel meermaals spreken. Lizzy Clarijs noteerde in het tweede duel een paar voortreffelijke verdedigende acties.

Alleen maar slagballen

„We zijn aan slag geduldig gebleven, hebben de werpsters van Onze Gezellen vermoeid en gewacht op de juiste ballen. Verdedigend was het ook degelijk, met een foutje waardoor we in de eerste wedstrijd even in de problemen kwamen”, had Hassink gezien. Die moeilijkheden werden opgelost door werpster Audrey Pickett die in de zesde inning Danielle ten Donkelaar kwam aflossen. Pickett gooide in totaal 12 ballen, allemaal slag! en sleepte daarmee de zege voor TTT binnen.

In de tweede wedstrijd gooide Lisa Brink. Die wedstrijd duurde door het verschil van tien punten maar vier innings, maar het was wel de eerste keer deze competitie dat Brink de hele wedstrijd bleef staan.