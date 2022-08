Softbal: Tex Town Tigers na twee zeges tegen Roef al geplaatst voor strijd om landstitel

Vijf speelronden voor het einde van de competitie is Tex Town Tigers al zeker van een plek in de Holland Series. Daarin strijden de nummers een en twee van de hoofdklasse om de landstitel. Tex Town Tigers won zaterdag twee keer van Roef (1-0 en 13-1), de nummer drie van de ranglijst en werd daardoor onbereikbaar voor de ploeg uit Moergestel.

„Ik ben ongelofelijk trots op de ploeg. Heel knap dat we nu al de Holland Series hebben gehaald”, was TTT-coach Rob Hassink opgetogen na de dubbele winst tegen Roef. „Het volgende doel is eerste eindigen in de competitie, waardoor we thuisvoordeel hebben in de Holland Series.”

Schuiven

Hassink moest voor de duels tegen Roef schuiven met zijn formatie door de afwezigheid van Britt Vonk, zowel verdedigend als aanvallend een belangrijke pion in de Enschedese ploeg. Katharina Szalay werd door Hassink naar voren geschoven als vervangster. Ze nam de positie van korte stop over van Vonk en schoof aanvallend op van negende naar tweede slagvrouw.

„Zo hoog in de slagvolgorde is ook meer haar positie. Daar speelde ze bij haar vorige teams in de hoofdklasse en ook in het Duitse nationale team. Maar met Britt Vonk en Annemiek Jansen hebben we al twee geode slagvrouwen op een en twee”, verdedigde Hassink zijn keuze. Szalay was verdedigend foutloos en droeg ook aanvallend haar steentje bij. Desondanks had TTT het in de eerste wedstrijd moeilijk aan slag. Annemiek Jansen sloeg in de tweede inning het enige punt binnen.

Pickett weer ijzersterk

„Roef stond vaker in scoringspositie, wij sloegen op het juiste moment toe. Dat is ook een kwaliteit”, meende de coach. Daarbij stond Audrey Pickett, de vervangster van de nog altijd geblesseerde Lindsey Meadows, namens TTT weer ijzersterk te gooien. In de zesde en zevende slagbeurt was Roef met een loopster op het derde honk dicht bij de gelijkmaker, maar Pickett loste die problemen gedecideerd op.

Ouderwets sterk aan slag

In de tweede wedstrijd was TTT aanvallend weer ouderwets op dreef. Op het werpen van international Marjolein Merckx vloog de ene na de andere bal van de Enschedese knuppels. Na drie volledige slagbeurten was het al 13-0 voor de thuisploeg en hing een voortijdig einde in de lucht. Werpster Lisa Brink moest namens TTT weliswaar een puntje toestaan, maar haar vervangster Danielle ten Donkelaar klaarde vervolgens de klus met twee snelle nullen voor de 13-1 zege.