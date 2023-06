Softbal: Tex Town Tigers niet opgewassen tegen koploper, dubbele nederlaag tegen Olympia

De competitieronde stond gepland midden in een serie oefenwedstrijden van het Nederlands team tegen Taiwan. Zeven internationals stonden zaterdag binnen de lijnen. Vijf bij Olympia en twee bij TTT. De derde international van de Tigers, Dinet Oosting, ontbrak. Lindsey Meadows kwam bijna twee slagbeurten in actie en alleen Annemiek Jansen speelde in beide wedstrijden. De buitenvelder kon weinig indruk maken, sloeg slechts een honkslag en was zelfs te betrappen op een zeldzaam foutje.

Enige spanning

In de eerste wedstrijd zat nog enige spanning. Na 1-1 in de eerste slagbeurt, sloeg Olympia in de tweede inning toe met vier punten. Toen Shaneequa Kock het werpen overnam van Lindsey Meadows had TTT de zaakjes verdedigend lange tijd goed voor elkaar. Maar de thuisploeg kwam niet meer in de buurt omdat het aanvallend met slechts vier honkslagen geen potten kon breken. Olympia voegde in de zesde inning nog een puntje toe, TTT maakte in de laatste inning het tweede punt voor de 6-2 eindstand.

Het tweede duel was een stuk eenzijdiger. Olympia scoorde in elke slagbeurt, TTT kreeg niemand over de thuisplaat en noteerde in dat duel nog minder honkslagen, slechts twee. Na vijf slagbeurten was het duel gespeeld vanwege de mercy rule, een verschil van zeven punten of meer na vier innings.