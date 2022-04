Softbal: Tex Town Tigers slaat Sparks helemaal weg, nieuwe werpster op komst

Podium­plaats coureur Bent Viscaal uit Albergen bij debuut in endurance

LE CASTELLET Bent Viscaal is zijn carrière in de endurance uitstekend begonnen. Samen met teamgenote Sophia Floersch reed de 22-jarige coureur uit Albergen naar een tweede plaats in de openingswedstrijd van de European Le Mans Series (ELMS). De race was op het circuit Paul Ricard in Le Castellet, Frankrijk.

18 april