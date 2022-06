Softbal: Tex Town Tigers stevig op tweede plaatst na dubbele zege tegen Sparks

Uitslagen en verslagen basketbal: doek bijna gevallen voor mannen Twente Buzzards

Slechts een wonder kan de mannen van Twente Buzzards nog in de tweede divisie houden. Door het verlies tegen Arrows blijft de Hengelose ploeg voorlaatste. De Buzzards hebben nog een wedstrijd tegen hekkensluiter Red Giants tegoed, maar dat heeft de enige overgebleven concurrent Celeritas Donar ook. Twente Buzzards moet nog een achterstand van twee punten wegwerken om niet te degraderen. De vrouwen van Uitsmijters spelen in het pinksterweekend om promotie naar de promotiedivisie. Zaterdag 4 juni is Apollo de tegenstander in de halve finale van de play-offs. Uitsmijters speelt thuis.

29 mei