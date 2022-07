Softbal: Tex Town Tigers wint twee keer en verstevigt koppositie

Het was een uitstekende zaterdag voor Tex Town Tigers. Zelf won de koploper in de hoofdklasse beide wedstrijden bij Amsterdam Pirates (10-1, 5-0), terwijl de concurrentie averij opliep. Nummer twee, Olympia deelde de punten met Neptunes, de nummer drie, Sparks verloor twee keer van Roef. TTT heeft nu vier punten voorsprong op Olympia, het gat naar de nummer drie is al veertien punten. Aan het einde van de competitie spelen de nummers een en twee om de landstitel.

TTT-coach Rob Hassink verwachtte vooraf veel tegenstand van de Pirates, de nummer voorlaatst in de hoofdklasse. Maar de ploeg uit de hoofdstad is sinds de komst van de Amerikaanse werpster Krystal Goodman een geduchte tegenstander geworden en ook door de topploegen lastig te kloppen. TTT bleef echter moeiteloos overeind in de hoofdstad.

Verdedigend solide

Dat was voor een groot deel te danken aan het uitstekende optreden van de Enschedese werpsters. Lindsey Meadows en Danielle ten Donkelaar in de eerste wedstrijd en Audrey Pickett in het tweede duel kregen gezamenlijk slechts negen honkslagen tegen. Alleen Meadows moest een Amsterdams punt incasseren. De werpsters werden daarbij prima ondersteund door de veldspelers. TTT was op slechts één foutje te betrappen.

Bij de gasten kwamen in twee wedstrijden twintig honklagen van de knuppel. Niet overdreven veel voor in totaal vijftien punten, maar de Tigers onderscheiden zich het hele seizoen al door de ballen op de juiste momenten goed te raken, namelijk met speelsters in scoringspositie. Bovendien is TTT aanvallend niet afhankelijk van een of enkele speelsters. Zo kregen alle basisspelers in de twee wedstrijden minimaal een honkslag achter hun naam.

Drie homeruns

Laura Wissink eiste de hoofdrol voor zich op door in alle twee duels een bal over de hekken te slaan. Britt Vonk was eveneens goed voor een homerun.

De competitie is de hoofdklasse ligt nu weer drie weken stil in verband met het Europees kampioenschap, waarop zeven speelsters voor TTT actief zullen zijn. Zes in Oranje, Katharina Szaley voor Duitsland.

Alles zelf in de hand

„Jammer dat er zoveel stops zijn deze competitie, ik had graag doorgespeeld”, zei Hassink. „Maar we hebben na deze speelronde alles zelf in de hand. Niemand zit ons in de nek te hijgen.”