Softbalinterland Nederland-Taiwan op complex van Tex Town Tigers

Team Kingdom of the Netherlands, zoals Oranje officieel heet, herbergt tal van speelsters van Tex Town Tigers of hebben daar in het verleden gespeeld. Annemiek Jansen, Dinet Oosting en Lindsey Meadows dragen nog steeds het rood-wit-blauw van de Enschedese club, Laura Wissink, Britt Vonk, Lizzy Clarijs en Isa Los kwamen in het verleden uit voor TTT.