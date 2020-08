Softbalinterlands bij Tex Town Tigers

Topturnen Oost-Nederland blijft achter beschuldig­de turncoach Frank Louter staan

28 juli ALMELO - De turnwereld is in rep en roer door steeds meer beschuldigingen van vroegere topturnsters over machtsmisbruik door hun coaches. Veel van die kopstukken spelen of speelden een belangrijke rol in de Twentse turnwereld. „Dit heeft impact, dit heeft zo’n impact.”