Softbalster Nadine Marinus uit Enschede bereikt bijzondere mijlpaal

Gouden jaren

De jubilerende Marinus kwam al meer dan 600 keer in actie voor TTT. De eerste honkvrouw van de Enschedeërs debuteerde in 2003 en maakte de gouden jaren van TTT mee. De voormalig international (30 interlands) speelde van 2009 tot 2012 met de Twentse ploeg in het Europese toernooi voor landskampioenen en won dat toernooi in 2010 en 2011.