Softbalsters TTT vrezen voor verloren jaar: ‘Dit is een nachtmerrie voor ons’

Nijverdal­se volleybal­ler Ter Horst maakt promotie in Italië

24 mei PERUGIA - Volleyballer Thijs ter Horst maakt promotie in de Italiaanse competitie. De 28-jarige Nijverdaller verhuist van Ravenna naar Perugia, dat op de derde plaats stond toen de SuperLega als gevolg van de coronacrisis werd afgebroken. Ter Horst is al jaren een vaste waarde in Oranje.